Этот контент был опубликован 7 марта 2019 г. 18:39

*** Готов использовать все подходящие меры для того, чтобы реагировать на развитие событий

Брюссель. 7 марта. ИНТЕРФАКС - ЕС в четверг выступил с осуждением решения властей Венесуэлы о высылке посла Германии в Каракасе.

"ЕС решительно осуждает то, что посол Германии в Каракасе вынужден покинуть страну, и выражает полную солидарность с Германией", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

В документе отмечается, что "меры, которые мешают дипломатической работе способствуют лишь эскалации напряженности и подрывают политический выход из кризиса".

"ЕС продолжит работать для продвижения политического, мирного и демократического решения (кризиса) в Венесуэле в том числе и через Международную контактную группу. Он подчеркивает готовность использовать все подходящие меры для того, чтобы реагировать на развитие событий", - подчеркивается в документе.

Накануне стало известно, что Каракас объявил Д.Кринера персона нон-грата и дал ему 48 часов на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

В заявлении, распространенном венесуэльским внешнеполитическим ведомством, отмечается, что этот шаг предпринят ввиду его "постоянного вмешательства во внутренние дела страны".

В документе говорится, что действия посла Германии противоречили нормам дипломатических отношений.

"Деятельность Д.Кринера противоречит не только основным нормам дипломатических отношений, но и четким критериям, выраженным юридическим управлением федерального германского парламента", - заявляет МИД Венесуэлы.

"Венесуэла считает неприемлемым факт того, что представитель иностранного государства использовал территорию (посольства) для выражения более частной роли, чем то предписано государственному служащему", - отмечается в заявлении.

Берлин в свою очередь объявил, что Д.Кринер покидает Каракас "для консультаций".

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