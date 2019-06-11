Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 16:58

Брюссель. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Евросоюз предоставил 152,05 млн евро для гуманитарной помощи жителям Сахеля, страдающим от вооруженных конфликтов, изменений климата и продовольственного кризиса.

Как отметила в своем коммюнике во вторник Еврокомиссия, вместе с прошлогодним финансированием гуманитарная помощь ЕС Сахелю превысила 423 млн евро. Это делает ЕС ведущим донором в регионе.

Этот пакет помощи распределяется между семью странами: Буркина-Фасо (15,7 млн евро), Камерун (17,8 млн евро), Чад (27,2 млн евро), Мали (23,55 млн евро), Мавритания (11,15 млн евро), Нигер (23,15 млн евро) и Нигерия (28 млн евро). Дополнительные 5,5 млн евро выделены на региональный проект по борьбе с недоеданием в Буркина-Фасо, Мали, Мавритании и Нигере.

Сахельский регион отличается чрезвычайной бедностью. Региональные и межобщинные вооруженные конфликты вызывают массовые перемещения людей, в том числе миграцию в Европу. 4,4 млн человек в регионе находятся в состоянии вынужденно перемещенных лиц, а в 2019 году, по оценкам, 10,45 млн человек нуждаются в чрезвычайной продовольственной помощи.

ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!