Этот контент был опубликован 6 января 2020 г. 13:36

***Ожидается заявление фон дер Ляйен по событиям в регионе

Брюссель. 6 января. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель взаимодействует со всеми необходимыми партнерами, чтобы содействовать деэскалации на Ближнем Востоке, заявил его пресс-секретарь Петер Стано.

"Эта эскалация не служит ничьим интересам и не выгодна никому. Она будет только способствовать напряженности и дополнительному насилию в регионе и еще большим страданиям населения, которое в нем проживает", - сказал Стано в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Руководитель пресс-службы официальных представителей Еврокомиссии Эрик Мамер при этом добавил: "Председатель (Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ИФ) поддерживала тесный контакт с высоким представителем и опубликует сегодня во второй половине дня свое заявление (по событиям в регионе - ИФ)".

1ов вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!