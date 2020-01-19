Этот контент был опубликован 19 января 2020 г. 21:38

Брюссель. 19 января. ИНТЕРФАКС - Европейский союз подтверждает, что единственное устойчивое решение кризиса в Ливии - это посреднические усилия под руководством ООН, которые выдвигают на передний план потребности всего ливийского народа, заявили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Только собственный ливийский политический процесс может положить конец конфликту и обеспечить прочный мир", - говорится в совместном заявлении фон дер Ляйен и Борреля, которое в воскресенье после Берлинской конференции по Ливии было распространено в Брюсселе.

Высокопоставленные представители ЕС, участвовавшие в Берлинской конференции, отметили, что она собрала наиболее влиятельных региональных и международных партнеров в этот критический момент в ливийском кризисе.

"55 пунктов были согласованы сегодня участвующими странами и организациями. Участники обязались воздерживаться от любых мер и дальнейшей военной поддержки сторон, которые могут поставить под угрозу перемирие. Достигнута также договоренность о быстрых последующих действиях. Это важный шаг вперед", - подчеркнули глава Еврокомиссии и высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Они заявили о поддержке единства, суверенитета и территориальной целостности Ливии в интересах региональной стабильности, что также важно и для Европы.

Вместе с тем, фон дер Ляйен и Боррель указали на то, что "это первый значительный шаг, но многое еще предстоит сделать".

"Европейский союз обязуется играть важную роль в последующей деятельности по итогам сегодняшней конференции. Мы подумаем о том, как наилучшим образом содействовать контролю над прекращением огня и соблюдению эмбарго на поставки оружия", - сказано в документе.

В нем напоминается, что в понедельник, 20 января, министры иностранных дел ЕС обсудят вклад Евросоюза в реализацию договоренностей Берлинской конференции.

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