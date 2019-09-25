Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 20:05

Брюссель. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейский союз твердо убежден в том, что эффективная многосторонность и основанная на правилах международная система необходимы для противодействия распространению оружия массового уничтожения, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) является одним из ключевых столпов международной архитектуры разоружения и нераспространения и как таковой способствует глобальному миру и безопасности", - заявила от имени Евросоюза высокий представитель ЕС по иностранным делам в среду в Нью-Йорке на конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ.

Она пообещала, что ЕС будет и впредь оказывать поддержку ДВЗЯИ и его организации на многосторонних форумах.

"Мы настоятельно призываем все государства, которые еще не подписали или не ратифицировали этот договор, сделать это без каких-либо предварительных условий или дополнительной задержки", - продолжила Могерини.

"До вступления договора в силу мы призываем все государства воздерживаться от каких-либо действий, противоречащих его предмету и цели. Мы также призываем все государства соблюдать мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия и другие ядерные взрывы", - добавила глава европейской дипломатии.

Могерини призвала КНДР "встать на надежный путь к полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеризации и немедленно выполнить все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН".

"Мы призываем КНДР осуществить свое заявленное намерение прекратить ядерные испытания, подписав и ратифицировав Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - сказала высокий представитель ЕС.

Она высоко оценила роль Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в частности, относительно мониторинга действий КНДР. Но вместе с тем отметила гражданское и научное применение организации.

"Организация может выполнять свои обязательные функции только при условии обеспечения необходимого финансирования. Поэтому мы призываем все заинтересованные государства выполнять свои финансовые обязательства и наращивать свою политическую поддержку", - заявила Могерини.

"Мы будем и впредь использовать на соответствующих международных форумах и на встречах со странами, которые еще не подписали или не ратифицировали договор, любую возможность для пропаганды скорейшего вступления договора в силу и его всемирного распространения", - заверила глава дипломатии ЕС.

В заключение своего выступления Могерини сказала, что хотела бы добавить несколько слов от себя лично.

"Сегодня мы являемся свидетелями попыток демонтировать правила и соглашения, которые мы создали вместе и которые сделали наш мир более безопасным. Давайте не будем забывать, что наша архитектура нераспространения направлена прежде всего на то, чтобы сделать наш мир более безопасным", - призвала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

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