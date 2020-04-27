Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 14:25

Брюссель. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Объявление Переходным советом Южного Йемена автономии провинций юга страны только замедляет возврат к миру, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы приняли к сведению заявления разных сторон в Южном Йемене. Я хотел бы напомнить в связи с этим подписанное в Эр-Рияде в ноябре прошлого года соглашение, которое позволило продвинуться к более мирной ситуации и деэскалации в Йемене", - сказал пресс-секретарь в понедельник на видеобрифинге в Брюсселе.

Он подчеркнул, что стране, население которой испытывает огромные страдания, необходим политический процесс, который приведет к миру.

"Заявления со стороны Переходного совета замедляют завершение войны, стабилизацию и возврат к миру. Вот почему мы обращаемся к правительству и к Переходному совету с призывом придерживаться договоренностей соглашения Эр-Рияда", - подчеркнул Стано.

Переходный совет Южного Йемена заявил о введении с полуночи 25 апреля самоуправления в провинциях юга страны, обвинив йеменское правительство в невыполнении своих обязательств.

В Эр-Рияде в 2019 году состоялось подписание мирного соглашения между правительством Йемена и сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена. Саудовская Аравия в йеменском конфликте занимает сторону правительства Йемена, а Южный переходный совет поддерживают ОАЭ.

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