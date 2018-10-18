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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 19:28 18.10.2018 - 19:28

Рим. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Представители Еврокомиссии считают план расходов бюджета Италии на 2019 год чрезмерным и требует объяснений от правительства страны.

Еврокомиссары Валдис Домбровскис и Пьер Московиси направили итальянским властям письмо с предложением внести изменения в проект бюджета до 22 октября.

Как сообщалось, в бюджет Италии на следующий год заложен дефицит в размере 2,4% ВВП. Несмотря на то, что такой уровень дефицита соответствует нормам Евросоюза (дефицит не более 3% ВВП), он существенно превышает ранее согласованные с ЕС 0,8% ВВП.

"Мы пишем, чтобы узнать у вас причины, по которым Италия планирует явное значительное отклонение от рекомендаций, принятых ЕС в соответствии с Пактом стабильности и роста", - говорится в письме, которое П.Московиси передал министру финансов Италии Джованни Триа в ходе встречи с ним в Риме в четверг.

Еврокомиссары считают "беспрецедентными" как планируемое увеличение расходов бюджета, так и масштаб его отклонения от согласованного уровня.

В письме отмечается, что бюджетное управление парламента Италии отказалось одобрить бюджет, основанный на допущении о том, что экономический рост в стране в 2019 году составит 1,5%, посчитав такой прогноз чрезмерно оптимистичным.

"Мы хотели бы услышать ваши аргументы в пользу того, почему мнение бюджетного управления не было принято во внимание", - говорится в письме.

Обращение представителей Еврокомиссии к итальянским властям является первым шагом к тому, что может стать масштабным противостоянием между Римом и Брюсселем. Еврокомиссия опубликует свое заключение по бюджету Италии на следующей неделе и, вероятно, вынесет отрицательное решение по нему, потребовав от Рима внесения поправок. Ранее такого не случалось, пишет Bloomberg.

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