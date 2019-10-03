Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 20:40

Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Евросовета Дональд Туск, глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, председатель Европарламента Давид Сассоли и избранный председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявили в совместном письме, что настало время начать переговоры о вступлении в ЕС с Северной Македонией и Албанией.

"Северная Македония и Албания сделали то, что мы просили их сделать. Достижение этого потребовало значительных усилий со стороны их граждан, для которых европейская перспектива была отличным источником мотивации и решимости", - говорится в письме, распространенном в четверг в Брюсселе.

При этом в документе отмечается: "Нет гарантии успеха. На этом пути будет много работы над реформами. Вступление не произойдет в одночасье. И обе страны знают об этом. (...) Мы считаем, что настало время начать переговоры о вступлении с обеими странами".

Главы институтов ЕС напоминают, что в июне была достигнута договоренность об открытии переговоров о присоединении к Евросоюзу с Северной Македонией и Албанией не позднее октября 2019 года.

Они назвали это стратегическим выбором. Для них начало переговоров с Северной Македонией и Албанией является "проверкой способности союза выполнять свои обещания и смотреть в будущее".

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