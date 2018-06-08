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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 11:19 08.06.2018 - 11:19

Загреб. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Страны Евросоюза ежегодно теряют до 200 млрд евро из-за действия введенных против России санкций, сообщил посол РФ в Хорватии Анвар Азимов.

"Мы тоже теряем порядка 50-60 млрд в год. Мы хотели бы устранить эти барьеры, поскольку они носят совершенно контрпродуктивный характер, хотя они позволили России стать более самодостаточной, и потенциал России сегодня близок к потенциалу бывшего СССР", - сказал дипломат.

А.Азимов выразил убеждение в том, что ЕС понимает важность сотрудничества с РФ. "Думаю, что страны Евросоюза, учитывая то, как себя сегодня ведёт Вашингтон, все больше приходят к выводу, что необходимо возвращаться к стратегическому партнёрству с РФ. Мы реалисты и понимаем, что Россию не примут в ЕС, прежде всего потому, что Россия является мощнейшей державой, и многим не будет нравиться доминирующая роль России. Поэтому наша задача создать единое экономическое и гуманитарное пространство ЕврАзЭС и ЕС", - сказал А.Азимов.

"Неправильно говорить, что Россия работает и борется против ЕС. Мы за восстановление в полной мере наших взаимоотношений с этой структурой, для которой Россия объективно более близкий партнёр, чем США. Россия обречена быть вместе с ЕС, и так будет в будущем", - добавил дипломат.

Нс ис яч

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