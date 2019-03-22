Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 14:05

Брюссель. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил, что ЕС ожидает немедленного освобождения украинского гражданина Павла Гриба и требует предоставить ему доступ к специальному медицинскому лечению.

"До тех пор, пока он остается под стражей, украинским врачам должно быть разрешено видеть его, как того требует решение Европейского суда по правам человека", - подчеркивается в коммюнике, распространенном в пятницу в Брюсселе.

В документе ЕВС утверждается, что "20-летний украинский гражданин, страдающий инвалидностью и серьезным заболеванием, был похищен из Белоруссии российскими властями в августе 2017 года".

"С тех пор он незаконно был задержан в России без каких-либо обоснованных обвинений, и состояние его здоровья продолжает вызывать беспокойство. Сегодня российский суд приговорил Павла Гриба к шести годам лишения свободы за "пропаганду терроризма"", - сказано в сообщении дипломатической службы ЕС.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор украинцу П.Грибу, который подговаривал сочинскую школьницу устроить теракт на выпускном вечере.

По решению суда П.Гриб приговорен к 6 годам заключения в колонии общего режима.

В свою очередь адвокат осужденного Марина Дубровина сообщила журналистам, что приговор будет обжалован.

"Суд опирался на доказательства, полученные с нарушением закона. Приговор будем обжаловать", - сказала адвокат.

П.Гриб был задержан 24 августа 2017 года (тогда ему было 19 лет - ИФ) во время посещения Белоруссии. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.

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