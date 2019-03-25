Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 23:19

Брюссель. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил в связи с очередной ракетной атакой из сектора Газы о твердой приверженности Евросоюза безопасности Израиля.

"Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Ракетные удары из Газы и любые другие насильственные действия или провокации со стороны палестинских боевиков Газы должны быть немедленно прекращены", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в понедельник в Брюсселе.

В документе также отмечается, что после реакции Израиля "первоочередной задачей для всех должны стать деэскалация и максимальная сдержанность, чтобы восстановить спокойствие и защитить жизни израильских и палестинских гражданских лиц".

"ЕС вновь заявляет о своей полной поддержке усилий Египта и ООН по ослаблению напряженности и улучшению положения населения Газы", - сказано в заявлении представителя ЕВС.

Как сообщалось, ранее в понедельник ракета, направленная со стороны сектора Газы попала в дом в израильской общине Мишмерет, к северо-востоку от Тель-Авива. В результате инцидента семь израильтян, в том числе двое детей, получили ранения.

1ов гс

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