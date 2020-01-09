Брюссель. 9 января. ИНТЕРФАКС - В связи с новыми решениями израильских властей о дальнейшем строительстве жилья в поселениях на оккупированных палестинских территориях официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) подтвердил позицию Евросоюза о незаконности такой поселенческой деятельности.

"Европейский союз вновь повторяет свою четкую позицию о том, что все поселения на оккупированной палестинской территории являются незаконными по международному праву и представляют собой серьезное препятствие на пути достижения решения о сосуществовании двух государств и справедливого, прочного и всеобъемлющего мира, как это было подтверждено в резолюции 2334 Совета Безопасности ООН", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе в четверг.

В нем сообщается, что 5 и 6 января израильские власти одобрили строительство почти 2 тысяч единиц жилья в поселениях на оккупированном Западном берегу реки Иордан и утвердили задним числом уже существующие сооружения, ряд из которых построен на частной палестинской земле.

Это решение последовало за другими событиями последних месяцев, связанными с израильскими поселениями, в том числе в таких особо чувствительных местах, как Восточный Иерусалим и Хеврон, отмечается в заявлении.

"Мы призываем правительство Израиля полностью соблюдать нормы международного права, прекратить любую поселенческую деятельность на оккупированных или спорных территориях и связанные с этим действия. Насилие со стороны поселенцев в отношении палестинских гражданских лиц и их имущества должно быть остановлено и предотвращено. Европейский союз также повторяет, что он не признает каких-либо изменений границ до 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, кроме тех, которые были согласованы обеими сторонами", - подчеркнул представитель ЕВС.

Он пообещал, что Евросоюз будет и впредь поддерживать возобновление конструктивного процесса по обеспечению сосуществования двух государств, которое считает единственным реальным и жизнеспособным вариантом удовлетворения законных чаяний обоих народов.

1ов др

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