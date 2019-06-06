Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 20:41

(повтор с уточнением в заголовке)

Брюссель. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС по внутренним делам принял в четверг поправки к визовому кодексу, которые призваны улучшить условия для получения виз "законопослушными путешественниками", говорится в распространенном коммюнике.

Россияне пользуются более продвинутым режимом, который определяется специальным соглашением между ЕС и Россией от 1 июня 2007 года. Однако, Россия, как и никакая другая конкретная страна, в поправках не упоминается.

Поправками установлены единые сроки подачи заявок на визу: от 6 месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки. Разрешается заполнять и подписывать форму заявки в электронном виде.

Страны ЕС будут применять согласованный подход к выдаче многократных виз для постоянных путешественников с положительной историей поездок: годовая многократная виза выдается при наличии трех безупречных поездок в течение предшествующих двух лет, двухлетняя - если за два года заявитель уже использовал годовую визу, пятилетняя - после использования двухлетней в течение трех последних лет. Это минимальные условия, и консульства вправе выдавать визы на меньший срок, чем предусматривает общий порядок.

Регламент также вводит механизм пересмотра размера визового сбора каждые три года.

Визовая политика ЕС зависит от того, как конкретная третья страна выполняет требования реадмиссии, сотрудничает с ЕС в возвращении нелегальных мигрантов.

Общие правила кодекса распространяются на граждан всех третьих стран, которым для въезда в ЕС нужна виза, и вносят единообразие в порядок выдачи виз разными государствами союза. Поправки также расширяют инструменты борьбы с нелегальной миграцией.

1мн эф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!