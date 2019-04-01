Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 18:40

Брюссель. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), отметив конкурентный характер первого тура президентских выборов на Украине, указал на сопровождавшие их недостатки.

"Согласно миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за избирательным процессом, он был конкурентным, у избирателей имелся широкий выбор, и явка была высокой. Основные свободы, как правило, соблюдались", - говорится в коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"БДИПЧ ОБСЕ отметило некоторые недостатки, такие как злоупотребление государственными ресурсами и подкуп избирателей. Хотя медиа-ландшафт разнообразен, освещение кампании часто оказывалось предвзятым, и среди участников не было подлинных политических дебатов", - указывается в сообщении ЕВС.

Тем не менее, в Брюсселе считают, что таким образом "день выборов, прошедший мирно, оценен в целом положительно и прокладывает путь ко второму туру".

"Голосование было хорошо организовано, упорядоченно, прозрачно и эффективно, и процедуры в целом соблюдались", - отмечают в ЕВС.

Европейский союз выразил надежду, что второй тур 21 апреля будет "свободным, справедливым и прозрачным" и пройдет в соответствии с международными стандартами.

"Важно, чтобы все партии придерживались демократических принципов, уважали волю украинского народа и не создавали ненужной напряженности", - подчеркивают в ЕС.

Евросоюз заверяет, что "останется непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

"Мы продолжаем поддерживать приверженность Украины делу обеспечения стабильного, процветающего и демократического будущего для всех ее граждан, а соглашение об ассоциации (ЕС-Украина - ИФ) обеспечивает всеобъемлющие рамки для нашего тесного сотрудничества". - говорится в заявлении представителя ЕВС.

1ов бп

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