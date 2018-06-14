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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 14:18 14.06.2018 - 14:18

Рига. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, говорится в сообщении банка.

Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Решения совпали с ожиданиями рынка.

ЕЦБ также объявил, что намерен сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года.

Центробанк сократит ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) с октября до 15 млрд евро с 30 млрд евро и завершит программу в декабре 2018 года.

ЕЦБ продолжит реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в течение длительного времени после завершения QE, говорится в пресс-релизе.

"В любом случае реинвестирование будет продолжаться столько времени, сколько потребуется для поддержания благоприятных условий в плане ликвидности и достаточной степени кредитно-денежного стимулирования", - отмечают в ЕЦБ.

"Ключевые ставки останутся на прежних уровнях, по крайней мере, до конца лета 2019 года, или столь долго, сколько потребуется для того, чтобы динамика инфляции соответствовала текущим ожиданиям устойчивой корректировки", - говорится в пресс-релизе.

"Решения, принятые ЕЦБ в четверг, позволяют сохранить достаточную степень монетарного стимулирования, которая обеспечит устойчивое движение инфляции к уровню чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе", - отмечается в сообщении Центробанка.

Глава ЕЦБ Марио Драги проведет традиционную пресс-конференцию по итогам заседания в 15:30 МСК в четверг.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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