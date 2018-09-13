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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 14:07 13.09.2018 - 14:07

Франкфурт-на-Майне. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам очередного заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, говорится в сообщении банка.

Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Решения совпали с ожиданиями подавляющего числа аналитиков, опрошенных различными СМИ.

Ранее руководство ЕЦБ объявило о намерении сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года. При этом центробанк сократит ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) с октября до 15 млрд евро с 30 млрд евро и завершит программу в декабре 2018 года.

В пресс-релизе по итогам сентябрьского заседания эти намерения были подтверждены.

"Совет управляющих ЕЦБ постановил, что ключевые ставки остаются на прежнем уровне. Совет ожидает, что ключевые ставки останутся на текущем уровне как минимум до конца лета 2019 года, и до тех пор, пока будет необходимость убедиться в продолжающемся последовательном удержании инфляции на уровне ниже, но близком к 2% в среднесрочной перспективе", - отмечается в заявлении банка.

Таким образом, ни одно решение ЕЦБ не стало сюрпризом для рынка.

Единственным изменением по сравнению с предыдущим пресс-релизом стали слова о том, что решение о прекращении покупки активов в декабре будет принято, если "поступающие статданные подтвердят среднесрочный прогноз инфляции".

Теперь участники рынка ждут традиционной пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, которая начнется в 15:30 МСК. Аналитики в целом ожидают, что он повторит ранее сделанные заявления о том, что денежно-кредитная политика центробанка может быть скорректирована в случае непредвиденного развития событий в экономике еврозоны.

Кроме того, М.Драги обнародует новые макроэкономические прогнозы для еврозоны.

Курс евро относительно доллара США по-прежнему стабилен после объявления о решении ЕЦБ: на 14:55 МСК евро стоил $1,1628 по сравнению с $1,1626 на закрытие североамериканских торгов в среду.

Сводный фондовый индекс Stoxx Euro 600 поднимается на 0,31%, до 378,25 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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