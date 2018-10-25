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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 14:21 25.10.2018 - 14:21

Франкфурт. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам очередного заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, говорится в сообщении банка.

Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Решения совпали с ожиданиями рынка.

Кроме того, руководство ЕЦБ подтвердило намерение сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года.

При этом центробанк намеревается завершить выкуп облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) в декабре 2018 года. До конца декабря ЕЦБ будет выкупать бумаги на 15 млрд евро в месяц. Вместе с тем ЕЦБ снова отметил, что завершение QE будет зависеть от поступающих данных, в том числе об инфляции и инфляционных ожиданиях.

"Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на текущем уровне как минимум до конца лета 2019 года и в любом случае до тех пор, пока сохраняется необходимость обеспечить продолжающееся последовательное приближение инфляции в среднесрочной перспективе к уровням, которые будут ниже 2%, но близки к ним", - отмечается в заявлении банка.

Центробанк еврозоны намеревается реинвестировать доходы от погашения долговых бумаг так долго, как будет необходимо.

Служба финансово-экономической информации

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