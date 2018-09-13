ЕЦБ ожидает евро по $1,18 и Brent по $71,5 за баррель в 2018 году
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Франкфурт. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейский центральный банк (ЕЦБ) обнародовал прогнозы относительно курса евро и цен на нефть эталонной марки Brent на 2018-2020 годы.
Как сообщается в прогнозе ЕЦБ, руководство центробанка ожидает курс евро к доллару в районе $1,18 за евро в текущем году и снижения до $1,14 за евро в 2019 и 2020 годах.
Котировки Brent, по оценке ЦБ, составят в среднем $71,5 за баррель в 2018 году, затем незначительно вырастут (до $71,7) в 2019 году и снизятся до $69 за баррель в 2020 году.
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