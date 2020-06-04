Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 15:21

Франкфурт. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидает сокращения ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания в четверг.

В 2021 году объем ВВП, как ожидается, увеличится на 5,2%, в 2022 году - на 3,3%.

Мартовские прогнозы Центробанка предусматривали рост экономики еврозоны в 2020-2022 гг. соответственно на 0,8, 1,3% и 1,4%.

Инфляция в еврозоне, согласно июньским прогнозам ЕЦБ, в 2020 году составит 0,3%, в 2021 году - 0,8%, в 2022 году - 1,3%.

Мартовские прогнозы предусматривали инфляцию в 2020-2022 гг. соответственно на уровне 1,1%, 1,4% и 1,6%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк ко пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции