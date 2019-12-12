Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 15:08

Франкфурт. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,2% с 1,1%, а также понизил прогноз на 2020 год - до 1,1% с 1,2%.

Прогноз экономического подъема на 2021 год сохранен на уровне 1,4%, говорится в заявлении ЕЦБ. В 2022 году рост, как ожидается, останется на уровне 1,4%.

Прогноз инфляции в еврозоне на 2019 год сохранен на уровне 1,2%, на 2020 год - повышен до 1,1% с 1%, на 2021 год - понижен до 1,4% с 1,5%. Ухудшение прогноза инфляции на 2021 год отражает, главным образом, ожидаемое изменение цен на энергоносители.

В 2022 году средний уровень инфляции в еврозоне составит 1,6%, ожидают в ЕЦБ.

пк ак ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!