ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны на 2018 г., повысил прогнозы инфляции на 2018-19 гг
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Рига. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогноз роста экономики еврозоны на 2018 год до 2,1% с 2,4%.
Прогнозы экономического подъема в регионе на 2019 и 2020 гг. оставлены на уровне соответственно 1,9% и 1,7%, заявил глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.
Прогноз инфляции как на текущий, так и на 2019 год повышен до 1,7% с ожидавшихся ранее 1,4%.
При этом ЕЦБ сохранил прогноз инфляции на 2020 год на уровне 1,7%.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс