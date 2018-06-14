Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 15:14 14.06.2018 - 15:14

Рига. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогноз роста экономики еврозоны на 2018 год до 2,1% с 2,4%.

Прогнозы экономического подъема в регионе на 2019 и 2020 гг. оставлены на уровне соответственно 1,9% и 1,7%, заявил глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

Прогноз инфляции как на текущий, так и на 2019 год повышен до 1,7% с ожидавшихся ранее 1,4%.

При этом ЕЦБ сохранил прогноз инфляции на 2020 год на уровне 1,7%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк ак бп*

Neuer Inhalt Horizontal Line