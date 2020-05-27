Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 12:29

Франкфурт. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Растущий уровень государственной задолженности может заставить инвесторов пересмотреть оценку суверенных рисков европейских стран и усилит давление на наиболее уязвимые страны региона, предупреждает Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Дефицит бюджетов стран еврозоны в среднем вырастет до 8% ВВП в текущем году, что значительно выше уровней, достигнутых после глобального финансового кризиса 2008 года, говорится в отчете ЕЦБ о финансовой стабильности.

Совокупный уровень государственной задолженности в странах еврозоны вырастет с 86% ВВП до более 100% ВВП на фоне усилий властей справиться с экономическими последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса, прогнозирует ЕЦБ.

"Пандемия является среднесрочным препятствием для устойчивости государственных финансов", - отмечает регулятор.

Госдолг приблизится к 200% ВВП в Греции, 160% в Италии, достигнет 130% ВВП в Португалии и чуть менее 120% - во Франции и Испании, прогнозирует ЕЦБ.

Италия должна рефинансировать более 15% задолженности в следующем году, во Франции, Испании, Бельгии, Финляндии и Португалии этот показатель превышает 10%.

Уровень задолженности в странах мира растет на фоне необходимости правительств финансировать меры, направленные на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Так, совокупный госдолг государств-участников Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) увеличится по меньшей мере на $17 трлн в результате мер, которые они принимают для преодоления кризиса, вызванного пандемией, предупреждает ОЭСР.

Экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в 2020 году на фоне негативного влияния пандемии COVID-19, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в среду.

Служба финансово-экономической информации

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