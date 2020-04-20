Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 13:13

Брюссель. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Руководители Европейского центрального банка (ЕЦБ) ведут переговоры с представителями Брюсселя о создании в еврозоне единого банка "плохих" активов, в который финкомпании могли бы передать проблемные долги на миллиарды евро, пишет газета Financial Times.

Целью плана, который продвигается высшими руководителями ЕЦБ, является очистка балансов банков от наследия финансового кризиса 2008 года. В европейском ЦБ опасаются, что нынешний кризис, вызванный пандемией коронавируса, спровоцирует новую волну роста безнадежных кредитов и серьезно ограничит возможности фининститутов по выдаче займов в период, когда наращивание банковского кредитования очень важно для экономики.

Идея создания банка "плохих" активов, однако, вызывает жесткое сопротивление со стороны Еврокомиссии, выступающей против отмены принципа, в соответствии с которым государство может предоставить банку помощь лишь после его санации с потерями для акционеров и держателей облигаций.

"Урок, который мы извлекли из финансового кризиса, заключается в том, что только с банком "плохих" активов можно быстро избавиться от безнадежных долгов, - заявил глава греческого ЦБ и член исполнительного совета ЕЦБ Яннис Стурнарас в интервью FT. - Это может быть организация на уровне еврозоны или на национальном уровне. Но она должна быть создана быстро".

В Греции доля безнадежных долгов составляет порядка 35% общего объема кредитов банков - максимальный показатель среди государств еврозоны, что является наследием банковского кризиса 2010-2015 гг., в результате которого страна оказалась на грани выхода из еврозоны.

За четыре года греческие финкомпании сократили объем "плохих" долгов примерно на 40% под давлением ЕЦБ, однако изложенные ранее четырьмя крупными банками планы продажи портфелей безнадежных кредитов на общую сумму более 32 млрд евро, вероятно, будут нарушены в связи с пандемией коронавируса. Наилучшим выходом для быстрого оздоровления этих банков, по мнению Стурнараса, является передача этих портфелей в банк "плохих" активов.

Представители Еврокомиссии, выступающие против этой идеи, считают, что есть более приемлемые способы решения проблемы токсичных кредитов, однако в ходе переговоров они не стали озвучивать возможные варианты.

Источники FT в Еврокомиссии сообщили, что переговоры с представителями ЕЦБ по этому вопросу носили предварительный характер, не исключив, однако, что стороны могут вернуться к ним на более поздней стадии пандемии.

Совокупный объем "плохих" долгов 121 крупного банка еврозоны на конец 2019 года составил 506 млрд евро, или 3,2% общего объема кредитов.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк аш*

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