Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 16:22

Франкфурт. 23 января. ИНТЕРФАКС - Европейский центральный банк (ЕЦБ) оценит то, каким образом монетарная политика помогала ему в выполнении его мандата, а также обсудит необходимость корректировки тех или иных элементов политики в рамках готовящегося пересмотра стратегии, говорится в пресс-релизе ЕЦБ.

В частности, Центробанк проанализирует формулировку ценовой стабильности, а также подход к ее достижению и используемые для этой цели инструменты. ЕЦБ также уделит внимание вопросам финансовой стабильности, занятости и экологической устойчивости, отмечается в пресс-релизе.

"Совет управляющих ЕЦБ также оценит эффективность комплекта инструментов монетарной политики, разработанного за последнее десятилетие, а также потенциальные побочные эффекты использования этих инструментов. Центробанк обдумает, каким образом следует изменить экономический и монетарный анализ, в соответствии с которым ЕЦБ оценивает риски для ценовой стабильности, приняв во внимание новые тренды", - говорится в заявлении ЦБ.

Кроме того, Центробанк оценит свои практики коммуникаций.

Пересмотр стратегии ЕЦБ, как ожидается, завершится к концу 2020 года.

"Его результаты будут основываться на всестороннем анализе и здравом смысле, при взаимодействии со всеми заинтересованными лицами", - отмечают в ЕЦБ.

Стратегия ЕЦБ в сфере монетарной политики была принята в 1998 году, а в 2003 году некоторые из ее элементов были конкретизированы.

"С 2003 года экономика еврозоны и мировая экономика претерпели значительные структурные изменения. Сокращение трендовых темпов роста в условиях ослабления производительности и старения населения, а также в результате последствий финансового кризиса, привели к снижению процентных ставок, что сократило пространство для маневра для ЕЦБ и других центробанков в плане смягчения монетарной политики за счет традиционных мер перед лицом негативных циклических событий", - говорится в пресс-релизе ЕЦБ.

"Кроме того, решение проблемы низкой инфляции отличается от прошлой проблемы борьбы с высокой инфляцией. Угрозы для экологической устойчивости, быстрая цифровизация, глобализация, а также постоянно развивающиеся финансовые структуры еще больше трансформировали среду, в которой применяется монетарная политика, в том числе, динамику инфляции", - отмечают в ЕЦБ.

"В свете этих изменений ЕЦБ принял решение запустить пересмотр стратегии в сфере монетарной политики в полном соответствии с мандатом Центробанка, предусматривающим обеспечение ценовой стабильности", - говорится в пресс-релизе.

"Поскольку наши экономики проходят через глубокие изменения, пришло время пересмотреть стратегию, чтобы обеспечить выполнение нашего мандата в максимальном соответствии с интересами европейцев", - заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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