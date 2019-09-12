Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 14:21

Франкфурт-на-Майне. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%, говорится в сообщении банка.

Решение совпало с прогнозами большинства экспертов, хотя некоторые аналитики ожидали уменьшения ставки на 0,2 п.п., до минус 0,6%.

Вместе с тем руководство Центробанка приняло ожидаемое решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам. Согласно новой системе, часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, будет освобождена от отрицательной ставки. Такая мера призвана смягчить негативные последствия снижения ставки для банков еврозоны.

Ставка по кредитам оставлена на нулевом уровне, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Кроме того, руководство ЕЦБ приняло решение возобновить программу покупки активов с 1 ноября. Объем покупок составит 20 млрд евро в месяц. Эксперты ожидали, что Центробанк вернется к программе количественного смягчения, средний прогноз по объему покупок составлял 30 млрд евро в месяц.

Решение банка возобновить программу QE было принято, несмотря на скептические заявления по этому вопросу со стороны ряда членов руководства ЦБ, включая главу Бундесбанка Йенса Вайдмана.

Эксперты отмечают, что ключевой момент программы количественного смягчения состоит даже не в ее объеме, а в том, что она продлится "столько, сколько потребуется для усиления стимулирующего воздействия процентных ставок". Программа завершится незадолго до начала повышения ставок, говорится в пресс-релизе банка.

Также ЕЦБ несколько смягчил условия предоставления целевых долгосрочных кредитов (TLTRO) европейским банкам. Ранее ставка по ним превышала базовую ставку рефинансирования на 0,1 процентного пункта, теперь размер ставки приведен в соответствие с эталонной ставкой.

"Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока прогноз инфляции не изменится существенно и не будет соответствовать целевому уровню - около, но чуть ниже, 2%", - указывается в сообщении ЕЦБ. Ранее ожидалось сохранение прежнего уровня ставок до конца первого полугодия 2020 года.

Теперь участники рынка ждут традиционной пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, которая стартует в 15:30 МСК. Аналитики ожидают, что он прояснит детали объявленных Центробанком мер, включая объем банковских депозитов, на который не будет распространяться действие отрицательной ставки.

Курс евро относительно доллара усилил снижение после обнародования решений ЕЦБ. К 15:08 мск евро упал к доллару на 0,5%, до минимальных за два года $1,0984. Сводный фондовый индекс Stoxx Euro 600 поднимается на 0,52%, до 382,63 пункта.

Доходность 10-летних гособлигаций Италии упала до исторического минимума в 0,77%. Акции крупнейших банков еврозоны дорожают: цена бумаг Deutsche Bank увеличивается на 1,8%, Commerzbank - на 1,5%, UniCredit - на 2%, BNP Paribas - на 0,7%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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