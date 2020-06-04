Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 14:26

Франкфурт. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг принял решение об увеличении объема экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро.

Таким образом, объем этой программы составит 1,350 трлн евро.

Эксперты ожидали, что ЕЦБ увеличит PEPP в четверг на 500 млрд евро.

Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, "по крайней мере, до конца июня 2021 года или до тех пор, пока не придет к выводу, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, остался позади".

ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2022 года.

ЕЦБ в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Эти решения совпали с ожиданиями рынка.

В заявлении ЕЦБ отмечается, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка.

ЕЦБ планирует продолжать реализацию запущенной ранее программы выкупа активов (APP) прежними темпами - на 20 млрд евро в месяц. В апреле Центробанк объявил, что в дополнение к этому он потратит 120 млрд евро до конца текущего года в рамках APP, и в четверг подтвердил, что будет придерживаться этого решения.

"Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ежемесячный выкуп активов в рамках APP продолжится столько времени, сколько потребуется для усиления стимулирующего эффекта процентных ставок, и завершится незадолго до того, как Центробанк начнет повышать ключевые процентные ставки", - отмечается в сообщении ЕЦБ.

Центробанк намерен продолжать реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках APP в полном объеме в течение длительного времени после того, как начнет повышать ставки.

Совет управляющих ЕЦБ "готов корректировать все инструменты своей политики при необходимости для обеспечения устойчивого движения инфляции к целевому показателю".

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард начнет пресс-конференцию по итогам заседания Центробанка в 15:30 МСК.

Курс евро к доллару США поднялся менее чем на 0,1% на торгах в четверг - до $1,1241.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции