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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 3:43 09.07.2018 - 03:43

Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Американский военный погиб в Афганистане в ходе проводимой там операции "Страж свободы", сообщил Пентагон в ночь на понедельник.

"Капрал Джозеф Масиэль из Калифорнии погиб 7 июля 2018 года в провинции Урузган, Афганистан от ранений, полученных в ходе очевидной инсайдерской атаки", - говорится сообщении Пентагона, поступившем в "Интерфакс".

Подробности инцидента не приводятся. Начато его расследование, отмечается в сообщении военного ведомства США.

Контртеррористическая операция "Страж свободы" проводится США в Афганистане с 2015 года.

1гк гс

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