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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 9:57 03.10.2018 - 09:57

*** Это уже седьмой рейс самолетов Ан-124 из России с минувшего четверга

Лондон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - На фоне сообщений о поставках зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию в ночь на среду на авиабазе Хмеймим совершил посадку очередной тяжелый военно-транспортный самолет Воздушно-космических сил России Ан-124-100 "Руслан", следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет с бортовым номером RA-82032 вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский. Это уже седьмой рейс самолетов Ан-124 из России в Сирию после начала переброски российских комплексов С-300.

Как сообщалось, с минувшего четверга по вторник российские военные самолеты Ан-124 уже осуществили шесть рейсов на авиабазу Хмеймим. Всего в доставке грузов из России в Сирию задействованы три Ан-124 с бортовыми номерами RA-82032, RA-82010 и RA-82035.

Маршрут полетов всех этих военно-транспортных самолетов из России в Сирию пролегал над Каспийским морем, Ираном и Ираком.

В воскресенье на базу материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус зашел тяжелогруженый корабль-гигант, контейнеровоз "Спарта-3" российской компании "Оборонлогистика". По данным телеканала "Звезда", контейнеровоз "Спарта-3" является одним из трех крупнейших снабженцев российской военной группировки в Сирии.

Кроме того, вслед за ним туда же подошел большой десантный корабль Черноморского флота "Николай Фильченков".

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности РФ сообщил, что Россия уже передала Сирии 49 единиц техники в рамках поставки системы С-300, направленной на повышение безопасности военных из РФ в Сирийской Арабской Республике.

"Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", - сказал С.Шойгу на оперативном совещании.

1нв ан

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