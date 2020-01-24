Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 16:59

*** Заболевшая вернулась из Уханя, где был обнаружен вирус

Вашингтон. 24 января. ИНТЕРФАКС - В американском штате Иллинойс подтвержден второй случай заболевания в США новым типом коронавируса, сообщил в пятницу телеканал ABC со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Заболевшая - 60-летняя жительница города Чикаго, которая путешествовала в город Ухань в декабре прошлого года.

По данным представителей органов здравоохранения штата Иллинойс, женщина госпитализирована, ее состояние оценивается как стабильное.

В то же время представители CDC заявили, что "на данный момент уровень непосредственного риска для американского общества низок".

Ранее на этой неделе сообщалось об одном случае заболевания в американском штате Вашингтон.

Накануне госдеп США распространил рекомендацию для граждан страны не ездить в китайскую провинцию Хубэй.

США также выводят своих дипломатов вместе с их семьями из главного консульства в Ухане, где впервые была зафиксирована вспышка вируса.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции Хубэй.

1ви ар

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