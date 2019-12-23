Лондон. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - В одной из новозеландских больниц скончался еще один человек, пострадавший при извержении вулкана ранее в декабре, сообщает в понедельник газета The New Zealand Herald.
Таким образом, в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии на настоящий момент погибли 17 человек.
В момент извержения на острове находились 47 человек, двое из них числятся пропавшими без вести.
В больницах все еще находятся 25 человек, пострадавших в результате извержения, девять из них - в критическом состоянии.
На выходных полиция и береговая охрана проводила поисковую операцию с воздуха, но не обнаружила погибших или пострадавших.
Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров в Новой Зеландии, он расположен в 270 км от города Окленд. Извержение на острове произошло 9 декабря.
1мм эф