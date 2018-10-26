Еще одна взрывоопасная посылка доставлена бывшему директору Нацразведки США Джеймсу Клэпперу
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Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - В США в пятницу обнаружена еще одна взрывоопасная посылка, ее доставили бывшему директору Национальной разведки США Джеймсу Клэпперу, сообщает интернет-портал американского издания "Нью-Йорк таймс".
Таким образом, в общей сложности подтверждено, что за последние дни были доставлены 12 посылок со взрывчаткой ряду политических деятелей в Соединенных Штатах.
Среди тек, кому были адресованы посылки -экс-президент Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, сенатору Кори Букеру, бывшему генпрокурору Эрику Холдеру, и другим. Также посылка поступила на имя бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в нью-йоркскую редакцию Си-Эн-Эн.
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Интерфакс