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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 15:21 26.10.2018 - 15:21

Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - В США в пятницу обнаружена еще одна взрывоопасная посылка, ее доставили бывшему директору Национальной разведки США Джеймсу Клэпперу, сообщает интернет-портал американского издания "Нью-Йорк таймс".

Таким образом, в общей сложности подтверждено, что за последние дни были доставлены 12 посылок со взрывчаткой ряду политических деятелей в Соединенных Штатах.

Среди тек, кому были адресованы посылки -экс-президент Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, сенатору Кори Букеру, бывшему генпрокурору Эрику Холдеру, и другим. Также посылка поступила на имя бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в нью-йоркскую редакцию Си-Эн-Эн.

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