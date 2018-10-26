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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 15:49 26.10.2018 - 15:49

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Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - В США в пятницу обнаружена еще одна взрывоопасная посылка, ее доставили бывшему директору Национальной разведки США Джеймсу Клэпперу, сообщает интернет-портал американского издания "Нью-Йорк таймс".

По словам Дж.Клэппера, отправку посылки можно считать терроризмом.

"Это, очевидно, акт внутреннего терроризма. Я в этом нисколько не сомневаюсь", - подчеркнул бывший глава нацразведки США.

"Я и моя супруга были в это время далеко от дома, нашу почту проверяли соседи. Я о них очень беспокоюсь", - добавил он.

Таким образом, в общей сложности подтверждено, что за последние дни были доставлены 12 посылок со взрывчаткой ряду политических деятелей в Соединенных Штатах.

Среди тех, кому были адресованы посылки, - экс-президент Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, сенатору Кори Букеру, бывшему генпрокурору Эрику Холдеру, и другим. Также посылка поступила на имя бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в нью-йоркскую редакцию Си-Эн-Эн.

1тэ ар

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