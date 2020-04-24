Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 3:14

Токио. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Тесты еще 40 членов экипажа итальянского круизного судна Costa Atlantica показали положительный результат на новый тип коронавируса, сообщает телеканал NHK.

Таким образом, общее число зараженных на судне достигло почти 90 человек.

Ранее сообщалось о 48 заболевших.

Власти Нагасаки тестируют всех членов экипажа.

Те, у кого будет подтвержден COVID-19, будут помещены в карантин на корабле и взяты под наблюдение. Если их состояние ухудшится, их отправят в медучреждение.

Тем, у кого тест будет отрицательный, предложат вернуться домой.

Судно Costa Atlantica зашло в порт Нагасаки для ремонта в доке судостроительной верфи, и должно было покинуть Японию в конце апреля.

На борту 623 члена экипажа из 33 стран, в том числе один человек из России.

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