Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 5:22

Токио. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Тесты еще 14 членов экипажа круизного лайнера Costa Atlantica, стоящего в порту японского Нагасаки, показали положительный результат на новый тип коронавируса, сообщает телеканал NHK.

Таким образом общее число зараженных на судне достигло 48 человек.

Отмечается, что половина из заболевших занималась приготовлением пищи, а другая - подачей еды экипажу.

Между тем, чиновники префектуры Нагасаки проверяют на коронавирус всех членов экипажа круизного судна. Результаты их тестов должны быть доступны в течение нескольких дней.

Те, у кого будет подтвержден COVID-19, будут помещены в карантин на корабле и взяты под наблюдение. Если их состояние ухудшится, их отправят в медучреждение.

Тем, у кого тест будет отрицательный, предложат вернуться домой.

Судно Costa Atlantica зашло в порт Нагасаки для ремонта в доке судостроительной верфи и должно было покинуть Японию в конце апреля.

На борту 623 члена экипажа из 33 стран, в том числе один человек из России.

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