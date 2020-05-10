Этот контент был опубликован 10 мая 2020 г. 18:09

Лондон. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Еще 269 человек, инфицированных коронавирусом, умерли за прошедшие сутки в Великобритании, сообщает в воскресенье телеканал Sky news.

Это самый низкий показатель, начиная с 29 марта.

Общее количество летальных исходов среди лиц с коронавирусом в стране, между тем, возросло до 31 855.

Ранее на этой неделе министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Джордж Юстис заявил, что правительство страны будет осторожно смягчать ограничительные меры, принятые в борьбе с распространением коронавируса.

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