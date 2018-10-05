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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 18:27 05.10.2018 - 18:27

Париж. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Основатель французской ультраправой партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен вышел из больницы, где он находился с 25 сентября, сообщает в пятницу газета "Фигаро". В конце сентября 90-летний Ж.-М. Ле Пен был госпитализирован из-за "стойкого жара". Ранее в июне политик неоднократно попадал в больницу из-за переутомления, вызванного проблемами с легкими. После выписки Ж.-М. Ле Пен планирует продолжить работу над вторым томом своих мемуаров, отмечает газета. 1мм во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс