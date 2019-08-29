Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 10:15

Лондон. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Противники британского премьера Бориса Джонсона, которые не согласны с его политикой по Brexit, имеют лишь два варианта действий - изменить закон или сменить правительство, заявил в четверг лидер Палаты общин и член кабинета министров Великобритании Джейкоб Уильям Рис-Могг.

"Все, кто жалуется и скрежещет зубами, знают - есть только два способа добиться желаемого, - сказал он BBC. - Один - сменить правительство, другой - изменить закон. Если они сделают что-либо из этого, то эффект будет".

По его словам, в противном случае Великобритания "покинет (ЕС - ИФ) 31 октября в соответствии с результатами референдума" по Brexit 2016 года.

Лидер Палаты общин - член кабинета министров Великобритании, ответственный за связь и работу правительства в Палате общин. По некоторым вопросам он является заместителем премьер-министра Великобритании.

Королева Великобритании Елизавета II в среду утвердила предложенную премьером Борисом Джонсоном приостановку деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября.

Перерыв в работе парламента начнется не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября - и продлится до 14 октября.

Таким образом, 3 сентября члены британского парламента вернутся с летнего перерыва к работе. Затем парламентарии вновь уйдут на дополнительные "каникулы" на пять недель. Таким образом, к завершению этих каникул до запланированного выхода Британии из ЕС - 31 октября - будет оставаться всего две с половиной недели.

На 14 октября запланировано открытие новой сессии парламента. Она откроется "Речью Королевы", традиционной церемонией, когда королева зачитывает текст правительства о его основных приоритетах на грядущий год. Еще через несколько дней запланирована встреча Совета ЕС - на 17-18 октября.

Британские СМИ указывают, что при таком развитии событий у парламентариев практически не будет времени, чтобы попробовать помешать Джонсону вывести Британию из ЕС без соглашения 31 октября, например, приняв соответствующий закон.

Сам же Джонсон отрицает, что этот шаг связан именно с желанием вывести Великобританию из ЕС без согласованной сторонами сделки, регламентирующие их взаимоотношения в ключевых сферах.

Британские СМИ также указывают на то, что технически Джонсон не сделал ничего необычного: как новый премьер-министр, занявший пост в июле, он должен обозначить пред парламентом свои политические приоритеты. Приостановка работы парламента перед подготовкой текста для королевы является обычной практикой, отмечают СМИ.

1аю ар

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