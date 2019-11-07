Стамбул. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Жена уничтоженного лидера террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади раскрыла много информации про "внутреннюю работу" ИГ, пишут в четверг западные СМИ со ссылкой на представителей турецких властей.
Женщина была арестована 2 июня 2018 года в области Хатай на юге Турции вместе с еще 10 родственниками лидера ИГ.
"Мы довольно быстро установили личность (жены аль-Багдади). В этот момент она добровольно рассказала много информации о Багдади и о внутренней работе (ИГ)", - сказал представитель турецких властей.
"Мы смогли подтвердить многое из того, что мы уже знали. Мы также получили новую информацию, которая привела к серии дополнительных арестов", - отметил чиновник.
Представители турецких властей подчеркивают, что связи между родственниками аль-Багдади были подтверждены с использованием образца ДНК Багдади, предоставленного иракскими властями.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее на этой неделе сообщил, что сотрудники турецких служб безопасности задержали жену аль-Багдади.
"Мы захватили жену аль-Багдади, но не поднимали шума из-за этого. Я рассказываю об этом впервые", - заявил он.
По данным СМИ, в Сирии также была задержана Расмия Авад - старшая сестра аль-Багдади, ее муж, невестка и пятеро детей.
В четверг турецкий президент сообщил, что родственники уничтоженного лидера ИГ, которых захватили в Сирии сотрудники спецслужб Турции, будут направлены в репатриационные центры.
По его словам, решения по их дальнейшим судьбам будет принимать министерство юстиции страны.
1ка ар ав