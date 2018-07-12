Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 19:27 12.07.2018 - 19:27

Цюрих. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Швейцарские города Цюрих и Женева снова признаны самыми дорогими в мире для проживания, говорится в исследовании банка UBS AG "Цены и доходы" (Prices and Earnings). Впрочем, их жители и зарабатывают намного больше, чем обитатели других стран.

Санкт-Петербург в общем рейтинге цен занял 51-е место из 77, Москва - 54-е, а вот по доходам наблюдается обратный расклад: Москва на 63-м месте, Санкт-Петербург - на 66-м.

Третьим среди самых дорогих городов является Осло, в топ-5 также входят Копенгаген и Нью-Йорк.

Ежемесячный доход семьи из трех человек в Цюрихе, позволяющий обеспечить минимальный набор товаров и услуг и не включающий арендную плату, составляет $4 260. В Женеве для жизни потребуется немногим меньше - $4 165, в Нью-Йорке - $3 673, в Лондоне (8-е место)- $3 411, говорится в отчете UBS.

Минимальные затраты в Санкт-Петербурге швейцарский банк оценивает почти в $2 300, а в Москве можно жить дешевле - $2 264.

Меньше всего трат потребует Каир - $1272 в месяц, на две строчки выше него - Киев $1618.

Самая дорогая еда в изученных UBS городах - в Женеве и Цюрихе, самая дешевая - в Киеве и Лагосе. Расходы на жилье будут максимальными в Гонконге и Нью-Йорке (почти $4 тыс. в месяц), тогда как в Москве можно уложиться в менее чем $1,6 тыс., как во Франкфурте или Брюсселе.

Российская столица входит в тройку лидеров по ценам на женскую одежду, мужская стоит на $140 в месяц меньше (8-е место). Главный центр мужской и женской моды - Милан, а экономичным покупателям стоит присмотреться к Найроби или Лагосу.

Высокие цены также означают существенные затраты для туристов, желающих посетить данные города. Однодневный визит в Нью-Йорк обойдется паре туристов более чем в $1000, стоит учесть, однако, что в эту сумму включено пребывание в отличной гостинице, два приема пищи в ресторане, бутылка вина, такси и ряд других мелочей.

Сеул в этом году вырвался на 2-е место ($1002) из-за Зимних Олимпийских игр. В Париже можно было отдохнуть за $888 в сутки, сопоставимые цены зафиксированы в Дубае и Франкфурте. Посещение Санкт-Петербурга, Милана или Сиднея обойдется примерно в $670 на двоих, Москвы или Афин - в $608.

В "индексе Биг-Мака", показывающем, сколько минут нужно проработать для того, чтобы заработать достаточно средств для покупки этого сэндвича, Москва находится примерно посередине - москвич зарабатывает требуемую сумму за полчаса (42-е место).

Возглавили этот индекс, демонстрирующий покупательскую способность, Гонконг, Тайбэй и Токио показателями около 12 соответственно. Пятнадцать и менее минут требуется провести на рабочем месте для покупки "Биг-Мака" жителям 11 городов, включая Цюрих, Чикаго, Сидней. Три года назад таких городов было около 20.

Внизу списка с огромным отрывом - Найроби, где для того, чтобы заработать на сэндвич, требуется больше двух часов или почти 134 минуты. Свыше часа нужно также в Каире, Лагосе, Нью-Дели и еще шести городах.

Аналогичный "индекс iPhone" показывает, что для покупки последней модели iPhone жителю Цюриха достаточно проработать 38,2 часа, обитателю Женевы - уже 47,5 часа, Нью-Йорка - более 54 часов. В Москве придется трудиться семь с половиной недель по 8 часов в день, в Киеве - почти 18 недель.

В рамках исследования UBS изучил цены на 128 товаров и услуг и заработные платы для 15 профессий в 77 городах мира с января по апрель 2018 года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ыъ ко пч

Neuer Inhalt Horizontal Line