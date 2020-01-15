Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 20:54

Вашингтон. 15 января. ИНТЕРФАКС - Американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук в среду успешно завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для модернизации ее энергосистемы, сообщило NASA.

Выход астронавтов в космический вакуум, начавшийся в 06:35 по времени Восточного побережья США (14:35 МСК), продолжался более семи часов. Приблизительно в 21:50 мск они вернулись в шлюз Quest американского сегмента МКС.

При этом дуэт женщин-астронавтов перевыполнил задание по ремонтным работам на внешней стороне станции. Вместо трех он демонтировал четыре устаревших никель-водородных аккумулятора и установил два новых, более мощных литий-ионных на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Как сообщалось, перед самым началом работ в открытом космосе у Кук от шлема открепилась видеокамера и фонарь подсветки. Все попытки прикрепить их обратно, которые предпринимались по инструкциям Центра управления полетами и экипажа МКС, не увенчались успехом. В результате нашлемная видеокамера с фонарем была упакована в сумку астронавта. "Открепившуюся нашлемную видеокамеру ее скафандра в итоге пришлось положить в сумку", - сообщило NASA.

Специалистам в ЦУПе пришлось контролировать ее действия с помощью видеокамеры астронавта Меир. Проблема возникла еще до начала работ на внешней стороне станции.

Это уже второй выход в открытый космос американских женщин-астронавтов. Впервые в истории за борт МКС сразу две женщины выходили в октябре прошлого года. В ходе пребывания в открытом космосе, которое продолжалось около 6,5 часа, Меир и Кук успешно заменили вышедший из строя один из энергоблоков на ферме МКС, отвечающий за зарядку/разрядку внешних аккумуляторных батарей станции.

Меир и Кук предстоит выйти в открытый космос еще 20 января для завершения всех работ по замене аккумуляторов - им предстоит заменить еще два устаревших прибора на один новый. Монтаж всех новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, позволит значительно улучшить энергоснабжение МКС.

Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года.

Нынешний выход в открытый космос членов экипажа МКС стал 225-м за всю истории станции.

В настоящее время экипаж станции состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.

1нв др

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