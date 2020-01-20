Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 19:24

Вашингтон. 20 января. ИНТЕРФАКС - Американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук в понедельник успешно завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для завершения работ по модернизации ее энергосистемы, сообщило NASA.

Выход астронавтов в космический вакуум, начавшийся в 06:35 по времени Восточного побережья США (14:35 МСК), продолжался более шести с половиной часов. Приблизительно в 21:15 мск они вернулись в шлюз Quest американского сегмента МКС.

Меир и Кук демонтировали два устаревших никель-водородных аккумулятора, установив вместо них один более мощный литий-ионный на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

В ходе предыдущего выхода с борта МКС 15 января, который продолжался более семи часов, они демонтировали четыре устаревших аккумулятора и установили два новых.

Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года. Монтаж всех новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, позволит значительно улучшить энергоснабжение МКС.

Это уже третий выход в открытый космос пары американских женщин-астронавтов.

Впервые в истории за борт МКС сразу две женщины выходили в октябре прошлого года. В ходе пребывания в открытом космосе, которое продолжалось около 6,5 часа, Меир и Кук успешно заменили вышедший из строя один из энергоблоков на ферме МКС, отвечающий за зарядку/разрядку внешних аккумуляторных батарей станции.

Нынешний выход в открытый космос членов экипажа МКС стал 226-м за всю истории станции.

В настоящее время экипаж станции состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.

1нв бп

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