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Лондон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что британские подданные женского пола теперь смогут претендовать на должности во всех видах вооруженных сил королевства, сообщает в четверг британское издание "Гардиан".

"Женщинам будет позволено подавать заявки на все военные должности в британских вооруженных силах, в том числе в Королевской морской пехоте Великобритании", - говорится в сообщении издания.

Кроме того, британские женщины отныне смогут участвовать в отборе в специализированные отделения британских войск, такие как Особая лодочная служба и Особая воздушная служба.

"В вооруженных силах не ожидают от женщин большого количества заявок на непосредственное участие в военных действиях. Эти изменения направлены на создание возможностей для представителей всех слоев общества в проявлении их талантов", - привела газета слова представителя министерства.

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Интерфакс