Вашингтон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Все погибшие в результате аварии с туристическим автобусом в Новой Зеландии оказались гражданами Китая, сообщает в среду агентство Associated Press.
Дипломатически сотрудник посольства КНР в Новой Зеландии Лян Чжи подтвердил агентству, что шесть китайских туристов погибли, еще несколько получили травмы.
По его словам, в автобусе находились 25 человек - водитель, гид и 23 туриста, большинство из которых приехали из провинции Сычуань.
Лян Чжи также сообщил, что посол Китая в Новой Зеландии У Си отправится в город Роторуа, чтобы встретиться со всеми пострадавшими.
"Наше посольство сделает все возможное, чтобы помочь китайским гражданам, которые погибли или пострадали при аварии", - сказал Лян Чжи.
Ранее сообщалось, что туристический автобус с иностранными туристами в плохих погодных условиях перевернулся на трассе, расположенной к северу от города Роторуа.
Новая Зеландия является одним из популярных мест отдыха китайских туристов.
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