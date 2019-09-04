Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 8:55

Вашингтон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Все погибшие в результате аварии с туристическим автобусом в Новой Зеландии оказались гражданами Китая, сообщает в среду агентство Associated Press.

Дипломатически сотрудник посольства КНР в Новой Зеландии Лян Чжи подтвердил агентству, что шесть китайских туристов погибли, еще несколько получили травмы.

По его словам, в автобусе находились 25 человек - водитель, гид и 23 туриста, большинство из которых приехали из провинции Сычуань.

Лян Чжи также сообщил, что посол Китая в Новой Зеландии У Си отправится в город Роторуа, чтобы встретиться со всеми пострадавшими.

"Наше посольство сделает все возможное, чтобы помочь китайским гражданам, которые погибли или пострадали при аварии", - сказал Лян Чжи.

Ранее сообщалось, что туристический автобус с иностранными туристами в плохих погодных условиях перевернулся на трассе, расположенной к северу от города Роторуа.

Новая Зеландия является одним из популярных мест отдыха китайских туристов.

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