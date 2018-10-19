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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 12:35 19.10.2018 - 12:35

Кабул. 19 октября. ИНТЕРФАКС - В результате дорожно-транспортного происшествия на севере Кабула погибли не менее 20 человек, сообщило в пятницу Ariana News.

Инцидент произошел в ночь на пятницу на трассе Кабул-Каписа в районе Карабаг, рассказал изданию глава местной администрации Азима Дил Ага.

По данным чиновника, еще 16 человек пострадали.

О подробностях ДТП он не сообщил.

ав

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