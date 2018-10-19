Жертвами автоаварии в Афганистане стали 20 человек
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Кабул. 19 октября. ИНТЕРФАКС - В результате дорожно-транспортного происшествия на севере Кабула погибли не менее 20 человек, сообщило в пятницу Ariana News.
Инцидент произошел в ночь на пятницу на трассе Кабул-Каписа в районе Карабаг, рассказал изданию глава местной администрации Азима Дил Ага.
По данным чиновника, еще 16 человек пострадали.
О подробностях ДТП он не сообщил.
ав
Интерфакс