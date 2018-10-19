Жертвами автоаварии с участием свадебного кортежа в столице Афганистана стали 20 человек (версия 2)
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Кабул. 19 октября. ИНТЕРФАКС - В результате дорожно-транспортного происшествия на севере Кабула, в которое попал свадебный кортеж, погибли не менее 20 человек, сообщили местные СМИ.
Инцидент произошел в ночь на пятницу на трассе Кабул-Каписа в районе Карабаг, рассказал журналистам глава местной администрации Азима Дил Ага.
По данным чиновника, еще 16 человек пострадали.
ав
Интерфакс