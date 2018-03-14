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Кабул. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Не менее 12 военнослужащих правительственных сил Афганистана убиты минувшей ночью в ходе атаки боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на западе страны, сообщил в среду секретарь совета провинции Фарах Дадулла Конех.

"Вооруженные боевики атаковали пост подразделения национальной безопасности в местечке Дехак, в центре провинции Фарах, в результате чего погибли восемь сотрудников безопасности и четверо сотрудников полиции", - сказал он местным журналистам.

Между тем силовые структуры провинции пока не подтвердили эту информацию.

Кроме того, террорист-смертник на заминированной автомашине Mazda рано утром в среду атаковал пост правительственных сил в районе населенного пункта Саид Абад уезда Надали, провинции Гильменд.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Гильменд Омар Звок, в результате атаки два сотрудника пограничной полиции погибли, еще один получил ранения.

Ни одна из экстремистских групп, действующих на территории провинции, не взяла ответственность за нападение.

ав

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