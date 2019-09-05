Дубай. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Произошедший в афганской столице теракт привел к гибели минимум 10 человек, а еще около 40 получили ранения, сообщает канал Tolo news со ссылкой на МВД Афганистана.
"Минимум 10 человек погибли, еще 40 ранены при взрыве заминированного автомобиля в районе Шаш-Дарак в Кабуле", - говорится в сообщении.
Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силовых структурах страны сообщил, что целью атаки террористов в ходе утреннего взрыва в Кабуле было отделение Главного управления национальной безопасности Афганистана.
СМИ отмечают, что в районе Шаш Дарак Кабула находятся штаб-квартира НАТО, посольство США и некоторые правительственные ведомства.
Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в РФ).
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