Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 14:08

Кабул. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Число жертв взрыва в мечети в Кабуле возросло до трех человек, ранения получили 18 человек, написал начальник пресс-центра министерства здравоохранения Афганистана Вахидулла Меяр в своем твиттере в пятницу.

Ранее сообщалось, что при взрыве погиб священнослужитель, были ранены 16 прихожан. Начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что в мечети в 13:20 по местному времени (11:50 мск) сработало заранее установленное там взрывное устройство.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

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