Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 июня 2018 г. 16:00 16.06.2018 - 16:00

Дубай. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Жертвами взрыва в провинции Нангархар стали 17 человек, сообщает в субботу телеканал "Толо ньюз" со ссылкой на местные власти.

Как отмечает телеканал, взрыв прогремел во время празднования Ураза-Байрама. Среди погибших есть мирные жители и талибы.

Несколько человек получили ранения.

Официальный представитель властей провинции сообщил телеканалу, что взрыв, вероятно, произошел, из-за случайной детонации ракеты в автомобиле талибов.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня. Талибы в свою очередь заявили, что будут соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней, которые начинающихся утром в пятницу.

1мм ав

Neuer Inhalt Horizontal Line