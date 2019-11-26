Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 18:23

Рим. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Число жертв землетрясения, которое произошло в Албании во вторник, достигло 20 человек, сообщает ТВ Тираны.

По его данным, из-под обломков рухнувших зданий извлечено не менее 45 человек, еще 10-15 человек пока числятся пропавшими без вести.

Ранения и травмы получили около 600 человек.

Посольство России в Албании ранее сообщило, что информации о пострадавших россиянах нет.

Отмечается, что землетрясение привело к обрушению большого количества зданий.

Президент Албании Илир Мета назвал сложившуюся ситуацию "очень драматичной". "Ситуация очень драматичная. Прилагаются все усилия, чтобы вызволить людей из-под завалов", - сказал глава государства.

По словам премьер-министра Эди Рамы, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Дурресе и Тумане, однако все службы активно работают, чтобы спасти жизни людей.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.

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